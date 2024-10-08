Son dönemlerde Türkiye’nin otomotiv sektöründe en çok konuşulan markalardan birisi olan Chery, yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı. Kısa sürede binlerce kişinin satın aldığı araçlar için Türkiye’de uygulanan ek vergi uygulaması, satışların düşmesine ve fiyatların da yükselmesine yol açmıştı. Bu durumu ortadan kaldırmak ve Avrupa’ya açılmak için Türkiye’ye yatırım planı hazırlığında olan şirket için halka arz konusunda da hareketlilik yaşanıyor.

Chery Halka Arz Olacak

Chery halka arzıyla ilgili gelen son bilgilere göre şirket değerlemesi 7,1 milyar dolara ulaşacak. Chery Holdings’in otomotiv sektörü için atacağı bu hamle, Chery Automobile şirketinin halka arz olmasını sağlayacak. Otomobil sektörünün Çin için en büyük ihraççı markası olan Chery’nin halka arzı, en büyük halka arzlardan birisinin olmasını sağlayacak. Bu nedenle ülke gündeminde geniş bir yer bulan Chery, 1997 yılında kurularak kısa sürede hızlı bir adım atmıştı.

Chery Auto adıyla sektörde çalışmalarını gerçekleştiren şirket, Chery, Tiggo ve Arrizo markalarıyla satış yapıyor. Avrupa’ya yönelik önemli bir girişim içerisinde olan şirketin halka arz etmesi, finansal açıdan güçlenmesini sağlayacak.

Chery’nin Avrupa Planları Ne?

Şirketin önceki dönemlerde yaptığı açıklamalarda İngiltere, Fransa ve Almanya’ya yönelik satış hedefinin olduğu belirtilmişti. Ancak getirilen ek veriler nedeniyle Avrupa bölgesindeki hamlelerini 1 yıl geciktiren şirket, halka arz sonrasında bölgede yatırımlar yapacak. Bu yatırımlar arasında Türkiye’nin de geniş bir yere sahip olduğu düşünülüyor.