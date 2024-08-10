Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı son dakika açıklaması ile beklenen müjdeyi verdi. Bakan Yumaklı, çiftçiler için belirlenen program kapsamında tarımsal destek ödemelerinin yapılacağını duyurdu. Tüm çiftçilerin önceden belirlenen hesaplarına doğrudan ödemeler yapılacak. Çiftçiler için yapılacak bu ödemelerde toplamda 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılmış olacak.

Tarımsal Destek Ödemeleri Neleri Kapsıyor?

Bakan Yumaklı, yapılacak ödemelerin hangi destekleri kapsadığını da resmi olarak paylaştı. Buna göre kalem kalem çiftçilerin alacağı ödemeler şöyle olacak;

Çiğ süt desteği 1 milyar 94 milyon 273 bin 36 lira

Kırsal kalkınma yatırım desteği 70 milyon 511 bin 882 lira

Mazot ve gübre desteği 25 milyon 986 bin 151 lira

Sertifikalı tohum üretim desteği 3 milyon 367 bin 891 lira

Hayvan gen kaynakları desteği 1 milyon 241 bin 40 lira

Bu destek ödemelerine hak kazanan çiftçiler, tüm desteklerini bir defada alacak.

Tarımsal Destek Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

Ödemeler için yapılan açıklama sonrasında ödemelerin ne zaman hesaba yatacağı da merak edildi. tarımsal destek ödemelerin önümüzdeki hafta içerisinde tüm çiftçilerin hesaplarına yatırılacağı aktarıldı.