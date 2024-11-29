Türkiye’nin hazır yemek, konserve ve dondurulmuş gıda üzerine en başarılı şirketleri arasında yer alan Dardanel Gıda’nın hisseleri için satış kararı alındı. Satış kararını konu olan hisse oranı yüzde 17,06 olurken ilgili hisselerin satışı için yabancı şirket ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Şirketin yaptığı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklaması ile soru işaretleri giderildi.

İşlem Görmeyen Dardanel Gıda Hisseleri Satılacak

KAP açıklamasına göre şirketin işlem görmeyen hisseleri için satış yapılacak. Şirket çoğunluğu Niyazi Önen Holding A.Ş.’de yer alırken satış sonrasında da bu durum değişmeyecek ve çoğunluk hisse aynı şekilde kalacak. Şirketin yüzde 68,60 oranındaki hissesine sahip olacak Niyazi Önen Holding A.Ş.’nin satış sonrasındaki payı ise yüzde 51,5’e gerileyecek.

28 Kasım 2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar kapsamında yapılan bu satışta, hisseleri alacak şirket ya da yatırımcılara dair yer verilmedi. Yapılan resmi açıklama şöyle;