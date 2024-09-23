Türkiye’de temettü ödemesi yapan şirketlerin hisseleri büyük ilgi görüyor. Yüklü bir şekilde alınan hisselerden temettü ödemeleri de yüksek oluyor. Bu hafta itibariyle temettü ödemesi yapacağını duyuran Doğu Aras Enerji Yatırımları için pek çok soru işareti gündem geldi. Peki, Doğu Aras Enerji Yatırımları temettü ödemesi ne zaman yapılacak? Temettü ödemsi ne kadar olacak? Hesaba ne zaman geçecek? İşte tüm merak edilenler.

Doğu Aras Enerji Yatırımları Temettü Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?

Doğu Aras Enerji Yatırımları temettü ödemesi bugün gerçekleştirilecek. Hesaba geçeceği tarih ise 25 Eylül olarak açıklandı. 25 Eylül itibariyle temettü ödemeleri kullanılabilir hale gelecek. Şirketin temettü ödemesi için ne kadar pay ayırdığı da netlik kazanmış durumda. Pay başına ödeme yapacak şirketin pay başına brüt ödemesi 0,9136708 TL, net ise 0,8223037 TL olacak.