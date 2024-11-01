Ekmek zammı yapılacağına yönelik spekülasyonlar gündeme geliyordu. Artan maliyetler sonrasında ekmeğin kaç para olacağı merak edilirken konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı İbrahim Balcı tarafından yapılan açıklamalarda ekmek zammı için yeni tarih belirtildi. Bu tarihe kadar herhangi bir zammın yapılmayacağı ifade edildi.

Ekmek Zammında Aralık Ayı

“Aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil’ diyerek ekmek zammı için durumu değerlendiren Başkan Balcı, böylece ekmek zammının Aralık ayına kadar söz konusu olmayacağını aktardı. Son günlerdeki zam iddialarına da son noktayı koyan Balcı’nın bu açıklaması sonrasında bazı tepkiler de geldi.

Ekmek üreticileri artan maliyetler nedeniyle ciddi bir dar boğaza girerken zam yapılmaması nedeniyle pek çok fırının da kapanma riski yaşadığı belirtildi. Buna göre Ekim ayında 630 TL olan un çuvalının 830 TL’ye çıktığını belirten üreticiler, diğer tüm girdilerde de yüksek oranda artış yaşandığını aktardı.

Ekmekte Ay Sonuna Kadar Zam Yok

1 ay boyunca zam yapılmayacağını açıklayarak bu duruma netlik kazandıran Balcı açıklamasının devamında şöyle dedi; “Türkiye’nin birçok vilayetinden buraya gelen başkanlarımızla toplantı yaptık. Un fiyatının 820 lira bandından 720-760 lira bandına gelmesiyle birlikte fırıncı esnafımız da her zaman olduğu gibi bu sefer de gerektiği özveriyi gösteriyor. Biz bu ay sonuna kadar Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 50 liranın üzerinde olmayacağını ifade etmiştik. Aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil”