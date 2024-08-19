Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamalar ile elektronik vergi denetimi için sürecin başlatıldığı belirtildi. Bu açıklama ile birlikte yeni sisteme geçiş yapılacağı netlik kazanırken vergi müfettişleri ile mükelleflerin artık elektronik ortamda denetleneceği belirtildi.

VDK Elektronik Vergi Denetimi Başlıyor

Vergilendirmedeki usulsüzlüklerin önüne geçilebilmesi adına başlatılacak yeni sistem Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından sürdürülecek. Gerekli altyapının hazırlanması ile birlikte vergi ve ekonomi alanındaki dijital dönüşüm de ivme kazanmış olacak. Bakan Şimşek tarafından yapılan açıklamalarda yeni sistemin, kayıt dışı ile mücadelede önemli bir güç sağlayacağı ve kayıt dışının büyük oranda önüne geçilebileceği belirtildi. Bakan Şimşek’in bu konudaki sözleri şöyle;

Yeni sistemle, vergi müfettişleriyle mükellefler elektronik ortamda bir araya gelecek, görüşmeler bu ortamda yapılacak ve tutanaklar elektronik alınacak. Elektronik tutanak, telekonferans uygulamaları, makine öğrenmesi ve yapay zeka entegrasyonları gibi gelişmelerle bir sene içerisinde ciddi bir dijital dönüşüm hedefleniyor.

Dijital Dönemle Masraflar Azaltılacak

Dijital sistemine geçiş masrafların azaltılması konusunda da avantaj sağlayacak. Açıklamalara göre tutaklar ve belgeler için artık kağıt, toner ve yazıcı kullanımı gerekmeden doğrudan dijital ortamda iletme imkanı sağlanacak. Bu da işletmelerin hem masraflarının azaltılmasını hem de daha hızlı işlem yapmasına izin verecek. Ayrıca vergi müfettişlerin de kurumları tek tek ziyaret ederek yaptığı işlemleri bilgisayar başında yapması sayesinde devletin masrafları da azalacak ve daha kısa zamanda daha fazla işletme denetlenebilecek.