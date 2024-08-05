SSK ve Bağkur emeklileri için maaş fark ödemeleri bu hafta yapılacak. Resmi açıklamalar doğrultusunda belirli bir yüzdelik oranda artış alacak emekliler bundan sonraki aylarda da en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL üzerinden maaşlarını almaya başlayacak. Ancak kök aylıklara göre farklı bir artış oranının geçerli olacağı ortaya çıktı.

Emekli Maaş Zam Farkları 7 Ağustos’ta Ödenecek

SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emekli maaşı zam farkları için toplamda 4 milyona yakın kişiye fark ödemesi yapılacağı belirtildi. En düşük fark ödemesi 20 TL olurken en yüksek fark ödemesi 2500 TL olacak. Seyyanen ödeme ile maaşlarındaki farkları alacak emekliler bundan sonraki her ay 12.500 TL’lik maaşı alacak.

Emekli Kök Aylığı İçin Bu Limite Dikkat!

Ancak maaş farklarının yanı sıra emekliler için yüzde 4 ve yüzde 5 oranında yapılan ek ödemelerde limit değişti. Bundan sonraki süreçte 8153 TL’lik rakam sınır olacak. Maaşların artmasıyla ödeme miktarları artış kaydettiği için yüzde 1 oranındaki fark dahi önemli bir değişim yaratacak. Daha önce 7135 TL olan limit bundan sonraki süreçte 8153 TL üzerinden hesaplanacak. Bu rakamınaltında olan emeklilere yüzde 5 oranında fark ödenecek. Bu rakamın üstündeki emeklilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.