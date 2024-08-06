Türkiye’de emekli maaşlarının arttırılmasıyla birlikte promosyon tekliflerinde de yükselişe geçildi. Bankaların sıkı bir rekabet içerisinde olduğu emekli maaşı promosyon ödemelerinde yeni zamlarla birlikte artışlara gidildi. Bazı bankalar nakit ödemelerdeki miktarını arttırırken bazı bankalar zamma ek olarak çeşitli avantajlar ve indirimler sunmaya başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank ve Garanti Bankası gibi emekli promosyon ödemeleri için yüksek rakamlar belirleyen bankaların Ağustos 2024 emekli promosyonları duyuruldu.

Emekli Promosyon Ağustos 2024 Kampanyaları Başladı! Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Emekli banka promosyonu Ağustos 2024 kampanyaları duyurusu ile birlikte hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği netlik kazandı. Böylece yeni kampanyalardan yararlanmak isteyen emekli maaşı sahipleri için de tablo ortaya çıktı. İşte, 2024 Ağustos emekli promosyon kampanyaları…

Vakıfbank Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Vakıfbank emekli promosyonu 12.000 TL + 12.000 TL olarak açıklandı. 12 bin TL nakit ödeme yapılırken ayda 1000 TL kredi kartı üzerinden puanlar ile 12.000 TL puan veriliyor. Ancak puanların kazanılabilmesi adına belirlenen limitlerde alışveriş yapılması gerekiyor.

10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,

10.000 – 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,

15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,

20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.

Yapı Kredi Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Yapı Kredi emekli promosyonu tek tablo ile aktarılmış durumda. Alınabilecek maksimum promosyon miktarı ise 18.000 TL. Tablo ise şöyle;

Aylık Net

Maaş Tutarı Maaş

Promosyon

Tutarı Ek Ödül Toplam

Promosyon Fatura

Talimatı Kredi Kartı

Harcaması Dijital

Aktiflik 0 – 9.999 TL 6.250 TL 1.500 TL 1.000 TL 500 TL 9.250 TL 10.000 TL – 14.999 TL 10.000 TL 1.500 TL 1.000 TL 500 TL 13.000 TL 15.000 TL – 19.999 TL 12.500 TL 1.500 TL 1.000 TL 500 TL 15.500 TL 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 1.500 TL 1.000 TL 500 TL 18.000 TL

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ise 12 bin TL olarak açıklandı. 3 yıl boyunca Ziraat Bankası’ndan maaşını alacaklar bu promosyonu alabilecek.

Akbank Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Akbank emekli promosyonu 15.000 TL olarak belirlendi. Akbank ağustos promosyon kampanyasını “SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL’ye varan ödül fırsatı 15.000TL’ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para” diyerek duyurdu. Maaş tutarına göre promosyon teklifleri şöyle;

Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı 0 – 9.999 TL 5.000 TL 1.250 TL 6.250 TL 10.000 TL – 14.999 TL 8.000 TL 2.000 TL 10.000 TL 15.000 TL – 19.999 TL 10.000 TL 2.500 TL 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 3.000 TL 15.000 TL

Halkbank Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Kamu bankalarında aynı tarife uygulandığında Halkbank emekli promosyonu da 12.000 TL oldu. Maaş tutarına göre alınacak promosyon ise şöyle;

10000 TL – 14.999,99 TL arası 8.000 TL

15000 TL – 19.999,99 TL arası 10.000 TL

20000 TL ve üzeri 12.000 TL

Fibabanka Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Fibabanka kamu bankaları ile benzer tutarları promosyon kampanyasında veriyor. Fibabanka emekli promosyonu 2024 Ağustos itibariyle 12.000 TL oldu. Rakamlar ise şöyle;

10000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,

10000 – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,

15000 – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,

20000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.

İş Bankası Emekli Promosyonu Ne Kadar?

İş Bankası emekli promosyonu 12.000 TL promosyon veriyor. 5000 TL’den başlayan tekliflerde üst limit 12.000 TL. Emekli promosyonu tablosu şöyle;

Maaş Aralığı Promosyon Tutarı 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL 10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL 20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL

QNB Finansbank Emekli Promosyonu Ne Kadar?

QNB Finansbank emekli promosyonu için 6250 TL ile 15.000 TL arasında değişen oranlarda ödeme yapıyor. Maaşa göre ödeme tablosu ise şöyle;

Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon

Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon

Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon

Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon ödeme yapılıyor.

Garanti BBVA Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Garanti BBVA emekli promosyonu 2024 güncellemesi sonrasında rakam 15.000 TL’ye yükseldi. Kademeli promosyon ödemelerinde son durum ise şöyle;