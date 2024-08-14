Emekliler için yeni kampanya duyuruldu. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alacak emeklilerden etiket ücretinin alınmayacağı duyuruldu. Emekliler yılı kapsamında yapılan bu kampanya sayesinde emekliler ücretsiz HGS sahibi olabilecek. Kamu bankası aracılığı ile başlatılan kampanya kapsamında vatandaşların başvuru yapması yeterli olacak. Emeklilik belgesini gösteren ya da bankadan emekli maaşı alan vatandaşlar doğrudan ücretsiz HGS etiketini alabilecek.

Ücretsiz HGS Kampanyası Hangi Bankada?

Emekliler için sunulan ücretsiz HGS kampanyası Ziraat Bankası tarafından sunuluyor. HGS etiketini ücretsiz alacak tüm emeklilerin Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Banka üzerinden tanımlanan kampanya sayesinde ek bir ücret ödemeden alınabilecek. Ücretsiz HGS kampanyasının 1 yıl boyunca geçerli olacağı açıklandı.

HGS Alt Limitleri Yükseltildi

HGS için bir diğer değişiklik ise alt limitlerde gerçekleştirilecek. Daha önceden 100 TL olan alt yükleme limiti 175 TL olarak güncellendi.