Yılbaşına sayılı günler kala emekliler, hükümet tarafından bir yılbaşı ikramiyesi verilip verilmeyeceği konusundaki belirsizliği araştırıyor. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla 5.000 TL tutarında bir ödeme yapılmıştı. Bu yıl, birkaç belediyenin açıkladığı destek planları dikkat çekerken, merkezi bir düzenlemeye dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Peki Emeklilere Yılbaşı İkramiyesi verilecek mi? Son durum ne?

Belediyelerden Emeklilere Yılbaşı İkramiyesi

Bazı belediyeler emeklilere yönelik yılbaşı ikramiyesi desteği sağlayacaklarını duyurdu. Emekliye yılbaşı ikramiyesi verecek belediyeler şöyle;

Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi

Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi, yeni yıl öncesi yaklaşık 10.000 emekliye 3.000 ila 5.000 TL arasında destek vereceğini açıkladı. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, “36 bin başvuru aldık ancak imkanlarımızla 10 bin emekliye destek sağlayabileceğiz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, özellikle düşük maaşlı emeklilere odaklandıklarını belirterek 7.000 emekliye yılbaşından önce yardım yapmayı planladıklarını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Halk TV’deki açıklamasında ihtiyaç sahibi emeklilere 2.000 TL destek sunacaklarını belirtti.

Hükümet Emeklilere Yılbaşı İkramiyesi Açıklaması Yaptı mı?

Hükümet tarafından emeklilere yılbaşında ikramiye ödeneceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri, bayram öncesinde ödenen 3.000 TL’lik ikramiyeleri almaya devam ediyor. Bu nedenle, yılbaşına özel bir ödeme yapılması konusunda beklentiler devam etse de resmi bir bilgi bulunmuyor.