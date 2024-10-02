Ocak 2025 itibariyle tüm sosyal destek ödemelerinde de artışa gidilecek. Memur maaş katsayısı oranında yapılacak artışlarda oranlar belli oldu. Evde bakım, 65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşları olarak verilen ve milyonlarca kişinin yararlandığı bu yardımlar, 2025 yılında da devam edecek. Dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine sosyal vakıflar tarafından sağlanan bu yardımlarda Ocak 2025 itibariyle zamlı ödemelere geçilecek. Yardım alanların en çok merak ettiği ise evde bakım, 65 yaş, engelli, dul ve yetim maaşlarına yapılacak zamlar oldu.

İşte Evde Bakım, 65 Yaş, Engelli, Dul Ve Yetim Maaş Zam Oranı

Bu yardımları alan kişiler için zam Ocak 2025 itibariyle geçerli olacak. Açıklanan enflasyon verileri kapsamında yapılacak zammın yüzde 9 seviyesinde olacağı ortaya çıktı. Orta vadeli programda da yer alan artış oranı için yüzde 9,13 oranı verildi. Tüm sosyal ödemelere bu oranda zam yapılacak. Zam sonrasında ise maaşlardaki son tablo şöyle olacak;

4.181 TL olan 65 yaş üstü maaşı 9.31 zam sonrasında 4.570 TL olacak. Yaşlılık aylığı olarak da bilinen bu ödemelere böylece 389 TL’lik zam yapılmış olacak.

Evde bakım maaşı olarak şu anda 9.077 TL ödeme yapılıyor. Zam sonrasında ise yeni evde bakım maaşı 9923 TL olacak.

Engelli maaşında engel oranına göre farklı ödemeler yapılıyor. Bu nedenle Ocak 2025 sonrasında engel oranına göre yeni maaşlar şöyle olacak;