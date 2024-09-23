Türkiye’de artan enflasyon sonrasında evlenecek gençler için Aile ve Gençlik Fonu oluşturularak yeni bir dönem başlatılmıştı. Başlangıçta deprem bölgesiyle sınırlı olan projede daha sonrasında ise yeni iller listeye eklenmişti. Şimdi ise yeni bir duyuru yapıldı. Evlilik kredisi için başvurularda yaşanan sorunlar nedeniyle yeni bir site devreye alındı.

Evlilik Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evlilik kredisi için başvuru yapacaklar için yeni bir site açarak işleyişi kolaylaştırdı. Açılan resmi site üzerinden başvurularını yapabilecek çiftler, daha hızlı ve kolay bir şekilde başvurularını iletebilecek. Başvuru işlemlerini yapacak çiftlerin ailegenclikfonu.aile.gov.tr internet sitesine giriş yapması yeterli olacak. Resmi site üzerinden evlilik kredisi ile ilgili tüm süreçler detaylı olarak anlatılıyor. Başvuru yapacak çiftlerin bilgilendirilmesi adına başvuru kılavuzları, özel rehberler, düzenlemenin detayları resmi site üzerinden sunuluyor.

Bu sayede evlenecek çiftlerin herhangi bir sorun yaşamadan doğrudan başvuru yapması ve akıllarındaki soru işaretlerini gidermesi sağlanıyor.