Türkiye’de yüksek enflasyon, hayat pahalılığına neden olurken enflasyonda zirve geride kaldı. Düşüşe geçen enflasyon için hükümetten olumlu açıklamalar gelirken gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklamasına çevrildi. Ekim ayı kira artış oranından memur ve emekli maaş zamlarına kadar pek çok alanda etkili olan bu veri için eylül enflasyonu çok daha dikkat çekici seviyelere geldi. Peki, eylül enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Eylül Enflasyonu Ne Zaman Açıklanacak?

Eylül enflasyon verileri 3 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim’de saat 10.00’da açıklayacak. Enflasyon verileri öncesinde yapılan açıklamalarda enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2,09 olarak açıklandı. En düşük yüzde 1,50 olan enflasyon beklentisinde en yüksek beklenti ise yüzde 2,50.

Enflasyon ağustosta yüzde 2,47 oranında, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,68 artmıştı.