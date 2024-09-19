Ocak 2025 itibariyle Türkiye’de yeni asgari ücret devreye alınacak. Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı, yüzde kaç oranında zam yapılacağı merak edilirken konuyla ilgili yeni değerlendirme Fatih Altaylı’dan geldi. Yapılacak zam oranını duyuran ve karamsar bir tablo çıkaran ünlü gazeteci ise Türkiye’de sosyal bir patlama yaşanacağını söyledi.

Fatih Altaylı’dan Dikkat Çeken Asgari Ücret Çıkışı

Yeni asgari ücretin çalışanların daha da fakirleşmesine neden olacağını söyleyen Fatih Altaylı, yaşanacak sorunlar nedeniyle durumun erken seçime kadar bile gidebileceğini ifade etti. Asgari ücret oranında ise enflasyonun baz alınacağını söyledi. Ancak bu durumda ise gerçek enflasyonun değil, hedeflenen enflasyonun baz alınacağının altını çizdi. “IMF’nin açıklamalarından biliyoruz ki zamları gerçekleşmiş enflasyona göre değil hedef enflasyona göre yapmak lazım.” diyerek bu konudaki düşüncelerini dile getiren Fatih Altaylı sonrasında ise asgari ücret zam oranını söyledi.

Asgari Ücrete Yüzde 17,5 Zam Yapılacak

Enflasyondaki hedefin yüzde 17,5 olduğunu ve bu oranda zam yapılacağını belirten Fatih Altaylı, 2.975 TL zam ile asgari ücretin 19.977 TL olacağını ve bunun da 20 bin TL olarak devreye alınacağını ifade etti. Bu oranın hiçbir şekilde beklentileri karşılamayacağını da sözlerine ekleyen Fatih Altaylı, sosyal patlama olacağını, insanların büyük tepki göstereceğini ve bunun sonucunda da hem ekonomik hem de sosyal alanda ciddi sıkıntıların yaşanacağını ifade etti. “Matematiğim o kadar kafadan yapacak kadar güçlü değil. Felaket bir şey olacak. Dediğim gibi hiçbir iktidar dayanamaz ona. Bunlar şöyle düşünüyor milleti sıkıp sıkıp sıkıp seçime doğru muazzam bir zam yaparak ‘ya işte yaparsa AKP yapar’, ‘helal Reis yine bizi düşündü’ falan falan… O emekli amcaları varya onları böyle gaza getirip… Yer mi yemez mi bilmiyorum tabi…” diyerek sözlerini noktalayan Fatih Altaylı’nın bu yorumları Türkiye’de büyük ilgi gördü.