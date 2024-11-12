Türkiye’de çok tutulan modellerden birisi olan Fiat Egea için yeni bir gelişme yaşandı. Fiat yaptığı yeni duyuruda Fiat Egea fiyatlarını güncelledi. Yeni Fiat Egea fiyat listesi ile birlikte Türkiye’nin en çok satan otomobile kasım ayında yeniden zam geldi.

Fiat Egea Kasım 2024 Başlangıç Fiyatı Belli Oldu

Fiat yeni dönemde kredi seçeneklerini de sunacağını duyurdu. Buna göre Fiat Egea almak isteyenler için başlangıç fiyatı 989.900 TL, kredi ile aracı almak isteyenler için fiyat 859.900 TL olarak duyurulmuştu. Ekim ayındaki bu fiyatlar Kasım’da ise arttı. Öyle ki Fiat Egea kasım ayı başlangıç fiyatı 1 milyon 4 bin 900 TL olarak güncellendi. Kredi ile almak isteyenler için fiyat ise 889 bin TL oldu.

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy, Manuel 889.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy (GSR), Manuel 924.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban, Manuel 954.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR), Manuel 994.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR), Manuel 1.049.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR), Manuel 1.104.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP, Dizel Easy, Manuel 1.014.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Manuel 1.282.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel 1.337.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Otomatik 1.400.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel 1.445.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge, Otomatik 1.440.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Otomatik 1.500.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR), Otomatik 1.555.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit Easy, Otomatik 1.380.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit Urban, Otomatik 1.425.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit Limited, Otomatik 1.535.900 TL

Egea Sedan Opsiyon Fiyatları ise şöyle;