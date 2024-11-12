Türkiye’de çok tutulan modellerden birisi olan Fiat Egea için yeni bir gelişme yaşandı. Fiat yaptığı yeni duyuruda Fiat Egea fiyatlarını güncelledi. Yeni Fiat Egea fiyat listesi ile birlikte Türkiye’nin en çok satan otomobile kasım ayında yeniden zam geldi.
Fiat Egea Kasım 2024 Başlangıç Fiyatı Belli Oldu
Fiat yeni dönemde kredi seçeneklerini de sunacağını duyurdu. Buna göre Fiat Egea almak isteyenler için başlangıç fiyatı 989.900 TL, kredi ile aracı almak isteyenler için fiyat 859.900 TL olarak duyurulmuştu. Ekim ayındaki bu fiyatlar Kasım’da ise arttı. Öyle ki Fiat Egea kasım ayı başlangıç fiyatı 1 milyon 4 bin 900 TL olarak güncellendi. Kredi ile almak isteyenler için fiyat ise 889 bin TL oldu.
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Easy, Manuel
|889.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Easy (GSR), Manuel
|924.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban, Manuel
|954.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban (GSR), Manuel
|994.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Lounge (GSR), Manuel
|1.049.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Limited (GSR), Manuel
|1.104.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP, Dizel
|Easy, Manuel
|1.014.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy (GSR), Manuel
|1.282.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR), Manuel
|1.337.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy (GSR), Otomatik
|1.400.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR), Manuel
|1.445.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge, Otomatik
|1.440.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR), Otomatik
|1.500.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited (GSR), Otomatik
|1.555.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit
|Easy, Otomatik
|1.380.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit
|Urban, Otomatik
|1.425.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit
|Limited, Otomatik
|1.535.900 TL
Egea Sedan Opsiyon Fiyatları ise şöyle;
|Opsiyon
|Fiyat
|Paket
|Ücretli Renkler
|7.500 TL
|Easy, Urban, Lounge, Limited
|Plus Paket
|30.000 TL
|Easy, Urban, Lounge
|Güvenlik Paketi
|35.000 TL
|Urban, Lounge, Limited
|16″ Alaşımlı Jant
|15.000 TL
|Easy, Urban
|Geri Görüş Kamerası
|10.000 TL
|Easy, Urban, Lounge, Limited