Fiat yeni kampanyasını duyurdu. Sınırlı sayıda aracın dahil olduğu kampanya, 20-31 Aralık’ta geçerli olacak.

Fiat Kampanya Fiyatları Kaç Para?

Kampanya ile Topolino Plus paket ve Dolcevita versiyonlarında aralık ayı için geçerli liste fiyatları üzerinden 94 bin liralık indirim sunuluyor.

Kampanya kapsamında Topolino’nun Plus Paket versiyonu 405 bin 900 lira, Dolcevita versiyonu ise 395 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Kampanya süresince 500e HB 1 milyon 199 bin 900 lira, 500e 3+1 1 milyon 219 bin 900 lira, 500e Cabrio ise 1 milyon 239 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Fiat 600’ün ekim ayında pazara sunulan hibrit seçeneği ise kampanya kapsamında 1 milyon 489 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılacak. Fiat çevrim içi satış kanalı üzerinden yapılacak satışlarda 600 MHEV Urban’a özel olarak ayrıca bir yıllık uzatılmış ek garanti süresi hediye edilecek.

Fiat’ın kampanyasına dahil olan sınırlı sayıdaki araç için belirlediği özel indirimli fiyatlar, sadece Fiat çevrim içi satış kanalı üzerinden gerçekleştirilecek satın almalarda geçerli olacak.