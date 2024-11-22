Ford Otomotiv Sanayi A.Ş hisse sahipleri için yatırımcılarına yeni duyuru yaptı. 20 Kasım günü yapılan genel kurul toplantısı sonrasında şirketin hisse sahiplerine kar payı dağıtmasına karar verildi. Bu karar ile birlikte elinde Ford (FROTO) hissesi olanlar için temettü ödemesi kesinleşti. Hisse sahiplerinin en çok merak ettiği konu ise temettü ödemesinin ne zaman yapılacağı ve ne zaman hesaba geçeceği. Şirket, Kamuya Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile merak edilen sorulara yanıt verdi.

Ford (FROTO) Temettü Ne Kadar Ödenecek?

Yönetim kurulunda alınan karar göre temettü ödemesinde hisse gruplarına göre ödemeler farklılık gösteriyor. Buna göre temettü ödemelerinde rakamlar şöyle;

A grubu hisseler için 12,85 TL

B grubu hisseler için 14,25 TL

C grubu hisseler için 13,5375 TL

Ford (FROTO) Temettü Ne Zaman Ödenecek?

Ford (FROTO) Temettü ödemesi 22 Kasım 2025 itibariyle yapılacak. Bugün şirket tarafından ödemelere başlanacak. Ancak doğrudan hesaba geçmeyeceğinden dolayı hisse sahipleri için resmi mevzuatlara göre T+2 günü takip edilecek. Bu kapsamda Ford temettü ödemesi 26 Kasım Salı günü itibariyle kullanabilir olacak.