Genel Sağlık Sigortası (GSS) için vatandaşların borçlarına yönelik tebligatların gönderilmesiyle milyonlarca kişinin borcu olduğu ortaya çıkmıştı. 2024 yılı itibariyle prim borçlarını ödemeyen vatandaşların 1 Ocak itibariyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağı belirtilmişti. GSS borçları nedeniyle hizmet alamayacak vatandaşlar için üstelik borçların faiz ile yükselmesi ve tebligat ile durumun yakın mercek altına alınması da tepki çekmişti. Şimdi ise konuyla ilgili farklı bir gelişme yaşandı.

GSS Borçları Torba Yasaya Girebilir

GSS borçlarıyla ilgili gündeme gelen son gelişmeye göre yeni torba yasada yeni bir düzenlemeye yer verilecek. AK Parti’nin üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü düzenleme ile 9 milyon kişinin mevcut durumuna çözüm bulunacak. 9 milyon kişi aylık 600 TL ödeyerek GSS kapsamında hizmet alabilecek. Ancak bu ödemeler yapılmadığından dolayı borçlar faiz ile yükseldi.

GSS Borçları Erteleniyor mu?

Hükümet ve AK Parti’nin üzerinde çalıştığı GSS düzenlemesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir çalışma yapacağı düşünüldü. İlk hamlede GSS borçları ertelenecek. Aynı zamanda 1 Ocak olarak belirtilen tarih ileriye ertelenecek. 1 Ocak itibariyle borçları olanların sağlık hizmetlerinden yararlanması için Cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlanacak.