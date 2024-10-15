Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası olarak devreye alınan sigorta türü, çalışmayan ve sigortası olmayan kişileri kapsıyor. Belirli prim ödemesinin yapılmasıyla sağlık hizmetlerinden yararlanabilen vatandaşlar için ödenmeyen primler GSS kapsamında tedavi olunmasını engelleyecek. Konuyla ilgili yapılan son açıklamalarda borcu olduğu ortaya çıkan milyonlarca vatandaşın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi adına GSS borcunu ödemesi gerektiği ifade edildi.

1 Ocak 2025 İtibariyle Yeni Dönem Başlıyor

GSS prim borcu olan ve ödemeyen vatandaşlar 1 Ocak 2025 itibariyle sağlık merkezlerinden hizmet alamayacak. Sağlık hizmetinden yararlanılmayacak olması nedeniyle mağduriyet yaşanabileceği ihtimali üzerine AK Parti’den yeni düzenleme sinyali de geldi. GSS borcu olduğu ortaya çıkan milyonlarca vatandaş için haciz işlemleri dahi gündeme gelmişti.

Toplumda büyük tepki çeken bu düzenlemeye karşı ise AK Parti’nin yeni adım atabileceği konuşuluyor. 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren GSS için 9 milyondan fazla kişinin kapsam dahilinde olduğu biliniyor. 2024 yılı itibariyle aylık 600 TL olan ödemeleri çoğu kişi yapamıyor. Bu da yüklü GSS borçlarının oluşmasına neden oluyor. GSS ödemelerini yapanlar ise sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebiliyor.

GSS Borçları Ertelenebilir

Türkiye Gazetesi’nde yer alan yeni bir habere göre GSS borçları nedeniyle erteleme kararı alınabilecek. AK Parti tarafından değerlendirilen konulardan birisi olan GSS borçlarında iki ihtimal üzerinde duruluyor. İlk ihtimal borçların ertelenmesi ve böylece sağlık hizmetlerinden yararlanılması sağlanılması. İkinci seçenek ise GSS borçları olanlar için sağlık hizmetleri süresinin uzatılması.