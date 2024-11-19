Kazakistan’ın ünlü alışveriş platformu Kaspi.kz’nin Hepsiburada için yaptığı satın alma görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedilmişti. D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin elinde bulunan yüzde 65 hisse satışı için tarafların yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlandı. Yüzde 65’lik hisse sahibi olması sayesinde şirket üzerindeki söz sahibi yönetici olma imkanı bulan Kaspi.kz için önemli karar bugün açıklandı.

Rekabet Kurumu’ndan Hepsiburada Satışına Onay Çıktı

Rekabet Kurumu’nun yayınladığı son duyuru sonrasında satışa izin verildiği duyuruldu. Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’in sahibi olduğu D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin elindeki yüzde 65’lik hissenin Joint Stock Company Kaspi.kz’nin almasına izin verildiği açıklandı.

Türkiye’de 2000 yılı itibariyle faaliyetlerine başlayan Hepsiburada, 2023 yılı itibariyle Nasdaq borsasında işlem görmeye başlamıştı. Satış sonrasında Hepsiburada için nasıl bir değişikliğin yapılacağı ve hizmetlerde hangi gelişmelerin yaşanacağı merak ediliyor.