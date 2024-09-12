İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) öğrenciler için başlattığı burs desteği 2024’te de devam ediyor. İBB burs ücreti 2024 itibariyle merak edilirken resmi açıklama geldi. Açıklama ile burs ücretinin ne kadar olduğu, İBB burs şartları ve İBB burs başvuru tarihi de belli oldu.

İBB Burs Kampanyası “Genç Üniversiteli” Başvuruları Başlıyor

İBB burs için Genç Üniversiteli kampanyası adı altında süreç yürütülüyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencilerin kapsayan burslarda 3 taksit halinde ödemeler tamamlanıyor. İBB burs kampanyası başvuru tarihlerinin Eylül ayının sonuna doğru yapılacağı (Muhtemelen 26 Eylül) açıklandı. Başvuru yapmak isteyenler için İstanbul Senin uygulaması üzerinden işlem yapabilecek.

İBB Burs Ücreti 2024’TE Kaç Para?

İBB burs ücreti 2024 yılında asgari ücret kadar olacak. 2 taksit halinde ödenecek bursların bu yıl 12.500 TL olması bekleniyor.

İBB Burs Başvuru Şartları Şöyle;

İBB burs başvuru şartları ise şöyle;