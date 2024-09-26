Yurt dışından telefon getiren ve Türkiye’de kullanmak isteyenlerin IMEI kayıt ücretini ödemesi gerekiyor. Son düzenlemeler sonrasında yüksek zam yapılan IMEI kayıt ücreti için 2025 zammı da yapılacak. 2025 yılı itibariyle tüm harç ve resmi ödemelere gelecek zam sonrasında 31 bin 692 lira olan ücret rekor seviyelere çıkacak.

2025 IMEI Kayıt Ücreti Kaç Para Olacak?

2025 IMEI kayıt ücreti yapılan zam sonrasında 45 bin 953 lira olacak. 31 bin 692 liradan 45 bin 953 liraya çıkacak IMEI kayıt ücretine tam 14 bin 291 lira zam yapılmış olacak. 2025’te zamlanacak tek ödeme IMEI ücreti olmayacak. IMEI ücretinin yanı sıra MTV ücreti gibi diğer ücretlerde de artışa gidilecek.

2023’te Dev Zam Yapılmıştı

Önceden yurt dışından getirilen ve IMEI kaydı yapılan telefonlar, Türkiye’deki satış fiyatlarının çok daha altında bir maliyetteydi. Ancak 2023 yılı itibariyle hükümetin bu alandaki işlemlere zam yapmasıyla birlikte durum terse döndü. 2023 yılındaki iki kez zamlanan IMEI ücretleri yeni yıl itibariyle rekor seviyeye yükselmiş olacak. Yeniden değerleme oranına göre belirlenen artışlarda 2025 zamlarında yüzde 45 oran üzerinden hesaplama yapılacak. IMEI için yapılan zamlar tarihlere göre şöyle;