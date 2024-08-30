2025 asgari ücret zammı için beklentiler sürüyor. Ocak itibariyle geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken zam oranının enflasyona göre nasıl belirleneceği de soru işaretleri taşıyor. Bu nedenle milyonlarca çalışan ve iş veren için Ocak asgari ücret zammı için beklenti içerisine girmiş durumda. Türkiye’de tüm bu gündem sıcaklığını korurken konuyla ilgili Uluslararası Para Fonu (IMF) sürpriz bir öneride bulundu. Türkiye’nin asgari ücrette ne kadarlık bir artış yapması gerektiğini belirten kurum, kuruşu kuruşuna asgari ücreti hesapladı. Peki, IMF’ye göre 2025 asgari ücret ne kadar olmalı?

IMF’den Türkiye’ye 2025 Asgari Ücreti Önerisi

Asgari ücrette 2024 Temmuz ayında ara zam yapılmaması nedeniyle daha yüksek bir zam beklentisi mevcut. Bu nedenle Ocak ayındaki artışın ne kadar olacağı kritik durumda. IMF’nin yaptığı yeni öneride ise beklentilerin altında kalan bir asgari ücret artışı var. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından Türkiye’ye yönelik hazırlanan 4. Madde Gözden Geçirme Raporu’nda asgari ücret ve ekonomi için önerilere yer verildi.

Merkez Bankası tarafından 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38-42 aralığında. IMF’nin ise bu 2025 sonu için enflasyon tahmini yüzde 7-21 olarak belirlenmiş durumda. Bu kapsamda ise iki veri arasındaki ortak nokta yüzde 14 olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de IMF’nin önerisi dikkate alınırsa asgari ücrete yüzde 14 zam yapılacak ve 2 bin 380 lira 20 kuruş eklenecek. Böylece asgari ücret 19 bin 382 bin 28 kuruş olacak. Böyle bir artış asgari ücret alanlar için tatmin edici olmayacak. Ancak Türkiye’deki pek çok ekonomist de yeni asgari ücret için 20 bin TL seviyelerini işaret ediyor.