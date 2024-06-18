Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başlattığı İş-Pozitif Projesi, dört aylık bir sürede 286 bin 940 kadının istihdam edilmesine olanak tanıdı. Kadın istihdamını artırmayı hedefleyen bu proje; mesleki eğitim, teşvik ve hibe programları ile öne çıkıyor. İş-Pozitif; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, kadın kooperatifleri ve özel sektör kuruluşlarını bir araya getirerek, kadınların iş gücüne katılımını destekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, 9 Şubat’ta başlatılan projeye, sekiz bakanlığın yanı sıra sanayi ve ticaret odaları ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da katkı sağlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada projenin kayıtlı kadın istihdamına önemli bir destek sağladığını vurguladı. Işıkhan, “İş-Pozitif sayesinde 286 bin 940 kadınımızın istihdama katılmasını sağladık. Önümüzdeki dönemde bu sayının daha da artacağını öngörüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye’nin kalkınma ve büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için kadınların iş gücüne katılımının önündeki engelleri azaltarak, çalışma hayatında daha fazla yer almalarına destek vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.