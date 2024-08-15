ABD’de beklenen enflasyon rakamları geldi. Enflasyon sonrasında piyasaların hangi yönde hareket edeceği merak ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı değerlendirmede gram altına dikkat çekti ve yükseliş yaşanacağını söyledi. Borsa, dolar, euro, gram altın ve gümüş fiyatları için tek tek değerlendirmeler yapan Memiş’in gram altın için yükselişe işaret etmesi, yatırımcıların dikkatini çekti. Değerlendirmeye göre gram altın 3500 TL’ye kadar çıkacak.

ABD Enflasyon Verisi Beklentilerle Uyuştu

ABD’de açıklanan enflasyon verileri bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış kaydetti. Resmi açıklama öncesinde piyasadaki beklenti yüzde 0,2 artış yönündeydi. Yıllık bazda yüzde 2,9 olurken bu rakam yüzde 3 oranındaki piyasa beklentisinin de altında kaldı. Bu rakamlar piyasa ile uyumlu olduğu için piyasalarda ters bir etki yaratmadı. Bu duruma dikkat çeken İslam Memiş ise Eylül itibariyle FED’in faiz indirimine gideceğini ve Türkiye’deki faiz kararlarının da Türkiye piyasalarında etkili olacağını ifade etti.

Türkiye’de Faiz İndirimi Bekleniyor

Son dönemlerde ekonomistlerin söylediği gibi Türkiye faiz indirimine gidecek. Kasım ve Aralık aylarında 250 bp oranında faiz indirimi bekliyor. Dünya genelinde böyle bir eğilim yaşanması tahmin ediliyor. Böyle bir durumda ise kredilerde artış, konut fiyatlarında ise yükseliş yaşanması olası senaryolar arasında.

Gram Altına Dikkat

İslam Memiş’in bu değerlendirmeler sonrasındaki piyasa görüşleri ise şöyle;