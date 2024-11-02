Konut piyasasında son dönemlerde hareketlilik arttı. Eylül ayında yüzde 37 oranında artış yaşanan satışlarda, yüksek krediler hareketliliğin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Üstelik ipotekli satışlarda da gün geçtikçe artan satış ile birlikte sektördeki belirsizlik devam ediyor. Gelen son verilere göre İstanbul’da ortalama kira 25 bin TL’de sabit kaldı. Kiralarda artış yaşanmazken konut fiyatlarında 4.5 milyondan 4.75 milyon TL’ye doğru bir yükseliş yaşandı.

Konut Kredisi Faizleri İnmedi

Kamu bankalarını başladığı düşük faiz kampanyalarına özel sektörden bir karşılık gelmedi ve son aylarda konut kredisi faizlerinde yatay bir seyir hakim oldu. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde temmuz ayında yüzde 16,9 oranında, Ağustos ayında ise yüzde 9,90 oranında satış artışı yaşandı. Eylül ayında ise bu oran yüzde 37,30’a çıktı. Ekim ayında trendin devam etmesi bekleniyor.

İpotekli Konut Satışı Artıyor

Satışlarda en çok dikkat çeken ise ipotekli konut satışlarının artması oldu. Eylül ayı itibariyle konut satışları içerisindeki ipotekli konut satış oranı yüzde 11,2’ye yükseldi. Yüksek faizlere rağmen ev satışlarındaki hareketlilik, vatandaşların barınma noktasında kesim çözüme ulaşmak istediğini ve yüksek kira nedeniyle çözüm arayışlarının arttığını gösteriyor.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Dr. Ahmet Büyükduman tarafından yapılan değerlendirmelere göre İstanbul’da konut satışlarının artmasına paralel olarak fiyatlarda yükseliş yaşanıyor. Kira son 3 ay içersimde ortalama 25 bin seviyelerinde kalırken konut fiyatlarında 250 bin TL’lik bir yükseliş görüldü.