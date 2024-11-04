Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte enflasyona bağlı tüm detaylar da netlik kazandı.

Kira Artış Oranı Ne Kadar Olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon raporu sonrasında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek maksimum oran yüzde 62.02 oldu. Kasım ayı içerisinde kira sözleşmesinin yenilemesi gelenler için en yüksek zam oranı yüzde 62.02 olabilecek. 10 bin TL’lik kirası bulunan bir kiracının yeni dönemde kirası maksimum 16602 TL olabilecek. Bu rakamların üzerine çıkılması yasal olmazken bu rakamların altındaki bir oranda da mutabık kalınabilinir.

Geçtiğimiz ay için bu oran 63.47 olmuştu. Son 2 senedir kira artışlarında yüzde 25 sınırı bulunurken bu sınırın kalkmasıyla birlikte eski döneme dönüldü.