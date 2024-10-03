Türkiye’de kira sözleşmelerinin yenilenmesinde, yenileme dönemindeki kira artış oranı kadar artışa gidilebiliyor. Bu nedenle de Ekim ayında yapılacak sözleşmelerde ne kadar artış yapılacağı merak ediliyordu. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın yapacağı ev ve iş yeri kiralarındaki sözleşme yenilemelerinde yeni açıklanan oranlar geçerli olacak. Peki, konut ve iş yeri kira artış oranı ne kadar oldu?

İşte Ekim Ayı Konut Kira Artış Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün yaptığı açıklamalara göre enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 oranda artış kaydetti. Beklenti üzerinde olan artış, sonrasında enflasyon yıllık bazda yüzde 49,38 oldu. Bu rakamların açıklanmasının ardından ise ekim konut ve iş yeri kiralarındaki artış oranı da maksimum yüzde 63,47 oldu. Tavan zam oranı olarak duyurulan yüzde 63,47 üzerine çıkılamayacak. Son 2 seneden beri devam eden yüzde 25 oranındaki artış sınırının kalkmasıyla birlikte kira yenilemelerinde belirtilen maksimum oranlara kadar artış yapılabilecek.