Kredi kartı borcu olan ve borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için 60 aya varan vadeler ve yüzde 3,11 oranıyla yapılandırma imkanı getirildi. Kredi kartı yapılandırmalarında sürecin nasıl izleneceği ve yapılandırmanın nasıl yapılacağı merak edilirken konuyla ilgili hesaplama süreci de başladı.

Kredi Kartı Borcu Yapılandırma Resmi Gazete’de Yayımlandı

Resmi Gazete’de kredi kartı borcu yapılandırma işlemleri yapıldı.milyonlarca borçlu vatandaşın yapılandırmadan yararlanması bekleniyor. Bunun için kredi kartı yapılandırma başvurusu yapılması yeterli olacak. Bu başvuru sonrasında istenilen vadeye kadar borçlar yapılandırılacak ve taksit ödemeleri başlatılacak.

Başvuru için tek şart ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi. Kredi ve kredi kartları için geçerli olan bu durum, faizle de olsa ödenmeyen borçlar için uzun vadede ödeme imkanı sağlayacak. Ödenmeyen borcun 30 günü geçmesi sonrasında başvuru yapabilecek vatandaşların 1 yıl içerisinde yapılandırma işlemlerini yapması gerekecek. Aksi halde resmi mevzuatlar kapsamında idari takip süreçleri başlatılacak. Banka şubelerinden yapılacak yapılandırmalarda bazı bankalar mobil bankacılık üzerinden de imkan sağlayacak.

Kredi Kartı Yapılandırması Hesaplaması

Yapılandırma yapanlar için borçlara göre hesaplamalar şöyle;

60 bin TL borç için 60 ay yapılandırmada 1000 TL olacak borca her ay 311 TL faiz eklenecek ve taksitler 1311 TL olarak ödenecek.

30 bin TL borç için 60 ay yapılandırmada 500 TL olacak aylık borca her ay 165 TL faiz eklenecek ve 665 TL ödenecek.

Kredi kartında limiti olanlar ve limitini kullanmaya devam edecek kişiler, kredi kartının hesap kesimi sonrasında dönem borcu üzerine eklenecek taksiti ile ödemeye devam edecek.