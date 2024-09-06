Türkiye’de kredi kartı ile yapılan harcamalarda yeni bir döneme girilecek. 2025 ile 2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) resmi olarak duyuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan OVP’de yapılacak düzenlemelere yönelik detaylara yer verildi. Açıklamalara göre yeni dönemde kredi kartı taksitlerinde uygulanan kısıtlama arttırılacak. Daha az taksitlerin yapılmasına izin verilecek. Üstelik yeni düzenlemelerde gelire endeksli limit sistemine geçileceği de belirtildi.

Vatandaş Kredi Kartlarına Koşmuştu

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların çözümü kredi kartı olsa da bu alanda yapılacak düzenlemeler vatandaşları zorlayacak. Kredi kartlarındaki taksit kısıtlamasının yanı sıra kredi kartı limitlerine de düzenleme yapılacak. Böylece gelire endeksli kart limitleri ile yüksek limitlerde kredi kartları sağlanamayacak. Hem bireysem hem de ticari kredilerde uygulanan sıkılaştırma politikaları da devam edecek. OVP’de bu konuyla ilgili “Kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunu artırmak amacıyla, SGK kapsamında toplanan veri setleri ile Risk Merkezi entegrasyonu sağlanacaktır” denildi.