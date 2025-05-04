LPG’ye 1,20 TL İndirim Geliyor: Akaryakıt Fiyatlarında Tabela 6 Mayıs’ta Değişiyor

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Petrol piyasasında yaşanan hareketlilik sonrası otogaz fiyatlarında indirime gidileceği öğrenildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 6 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla LPG fiyatlarında düşüş bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarında son dönemde gözlenen dalgalı seyir ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt tarifelerine yansımaya devam ediyor. Motorin ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmezken LPG (otogaz) kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Sektöre yakın kaynaklara göre otogaz litre fiyatına 1 lira 20 kuruş indirim yapılması planlanıyor.

İndirim sonrası otogaz fiyatlarının Türkiye genelinde 25 TL ile 26 TL bandına gerilemesi bekleniyor. Bu gelişme özellikle yoğun şekilde LPG kullanan sürücüler açısından yakından takip ediliyor.

3 Mayıs 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları

Güncel fiyatlar doğrultusunda büyükşehirlerdeki akaryakıt tarifeleri şu şekilde:

Benzin:

İstanbul Avrupa Yakası: 45,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 45,05 TL

Ankara: 45,81 TL

İzmir: 46,17 TL

Motorin:

İstanbul Avrupa Yakası: 45,41 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 45,29 TL

Ankara: 46,22 TL

İzmir: 46,56 TL

Otogaz:

İstanbul Avrupa Yakası: 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 26,79 TL

Ankara: 27,29 TL

İzmir: 27,24 TL

6 Mayıs Salı günü uygulanacak olan indirim sonrası otogaz fiyatlarının, özellikle büyükşehirlerde daha düşük seviyelere çekilmesi öngörülüyor. Akaryakıt fiyatlarının seyri, önümüzdeki günlerde Brent petrol ve döviz kuru hareketliliğine bağlı olarak yeniden şekillenebilir.