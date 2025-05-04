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    LPG’ye 1,20 TL İndirim Geliyor: Akaryakıt Fiyatlarında Tabela 6 Mayıs’ta Değişiyor

    Özge TekeliBy Yorum yapılmamış2 Mins Read

    Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Petrol piyasasında yaşanan hareketlilik sonrası otogaz fiyatlarında indirime gidileceği öğrenildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 6 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla LPG fiyatlarında düşüş bekleniyor.

    Brent petrol fiyatlarında son dönemde gözlenen dalgalı seyir ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt tarifelerine yansımaya devam ediyor. Motorin ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmezken LPG (otogaz) kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Sektöre yakın kaynaklara göre otogaz litre fiyatına 1 lira 20 kuruş indirim yapılması planlanıyor.

    İndirim sonrası otogaz fiyatlarının Türkiye genelinde 25 TL ile 26 TL bandına gerilemesi bekleniyor. Bu gelişme özellikle yoğun şekilde LPG kullanan sürücüler açısından yakından takip ediliyor.

    3 Mayıs 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları

    Güncel fiyatlar doğrultusunda büyükşehirlerdeki akaryakıt tarifeleri şu şekilde:

    Benzin:

    • İstanbul Avrupa Yakası: 45,20 TL

    • İstanbul Anadolu Yakası: 45,05 TL

    • Ankara: 45,81 TL

    • İzmir: 46,17 TL

    Motorin:

    • İstanbul Avrupa Yakası: 45,41 TL

    • İstanbul Anadolu Yakası: 45,29 TL

    • Ankara: 46,22 TL

    • İzmir: 46,56 TL

    Otogaz:

    • İstanbul Avrupa Yakası: 27,39 TL

    • İstanbul Anadolu Yakası: 26,79 TL

    • Ankara: 27,29 TL

    • İzmir: 27,24 TL

    6 Mayıs Salı günü uygulanacak olan indirim sonrası otogaz fiyatlarının, özellikle büyükşehirlerde daha düşük seviyelere çekilmesi öngörülüyor. Akaryakıt fiyatlarının seyri, önümüzdeki günlerde Brent petrol ve döviz kuru hareketliliğine bağlı olarak yeniden şekillenebilir.

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    27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.

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