Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Mart ayında başlatılan sıkılaştırma adımlarıyla faizi 4.150 baz puan artıran TCMB, Kasım ayında da beklentilere paralel bir karar aldı.

Piyasalar ve ekonomistlerin beklentileri de bu yöndeydi. AA Finans’ın anketine katılan tüm ekonomistler, politika faizinin sabit kalacağı tahmininde bulunmuştu. Aynı şekilde Bloomberg HT’nin faiz anketine katılan kurumların medyan beklentisi de bu yönde şekillenmişti.

Enflasyon Süreci Yakından İzlenecek

Merkez Bankası, karar metninde enflasyonun ana eğilimindeki değişimlere ve yurt içi talepteki dengelenmeye dikkat çekti. Ekim ayında enflasyonda düşüş gözlemlendiğini belirten TCMB, hizmet enflasyonunda iyileşme sinyalleri alındığını ancak işlenmemiş gıda enflasyonunun yüksek seyrini sürdürdüğünü ifade etti.

Kurul, şu ifadeleri kullandı:

“Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.”

Merkez Bankası, kararlarını şeffaf ve veri odaklı bir yaklaşımla almayı sürdüreceğini belirtti. Dezenflasyon sürecine yönelik risklerin takip edileceği, fiyat istikrarının korunması için gerekirse ek araçların devreye alınacağı ifade edildi. Bu süreçte kredi ve mevduat piyasalarının da yakından izleneceği, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi için gerekli adımların atılacağı açıklandı.

Yıl Sonu Beklentileri Ne?

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ortalaması yüzde 49,10 olarak öngörülürken, bazı uluslararası kurumlar ilk faiz indirimlerinin 2024’te başlayabileceği tahmininde bulunuyor. Merkez Bankası, enflasyon hedeflerine ulaşana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğini bir kez daha vurguladı.