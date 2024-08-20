Türkiye’de esnek çalışma sistemlerine geçiş için yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalar sürüyor. Teknik çalışmaları yapılan yeni sistemde, sektör ve mesleklere göre farklı mesai saatleri belirlenecek. Esnek zaman ve çekirdek zaman olarak ikiye ayrılacak uygulamada, memurlar ve çalışanlar için yeni bir endişe ortaya çıktı. Milyonlarca çalışan maaşlarında kesinti olup olmayacağını merak ediyor. Bu konuda ise resmi bir açıklama bulunmuyor.

Memurların Maaşı Düşürülecek mi?

Türkiye’de haftalık çalışma saati yasal olarak 45 saat. Ancak Türkiye ortalaması 47,8 saate kadar yükselmiş durumda. Yasal sürelerin aşılmasıyla birlikte haftada en az 3 saat mesai yapmak zorunda kalan çalışanlar, yeni düzenleme ile birlikte daha az çalışacak. Pratikte yeni sistemin ne kadar etkili olacağı bilinmiyor. Ancak son bilgilere göre haftalık çalışma saatinin 40 saate çekilmesi hedefleniyor. Mesai saatlerinin fazlalığının yanı sıra yıl içerisinde 100 güne ulaşan tatil dönemleri de dikkat çekilen bir farklı sorun.

Haftalık 40 saate düşürülecek çalışma saatleriyle birlikte bir memur bir ayda 20 saat daha az çalışmış olacak. Şu andaki sistemde ayda 180 saat çalışan memurlar, yeni sistemde 160 saat çalışacak. Bu da memurların alacağı ücretler üzerinden de yeni bir düzenlemeye gidilebileceğini gösteriyor. Avrupa’da pek çok ülkede testleri yapılan çalışmanın Türkiye’de ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor.