Türkiye’de mobil operatörlerin sunduğu hat tarifelerinde yüksek oranda artışlar yaşanmaya başladı. Taahhüt yenilemelerinde yüksek fiyat şoku yaşayan milyonlarca vatandaş şikayetlerini sosyal medyaya ve şikayet sitelerinde yazmaya başladı. #OperatörSoygunu hashtagi altında toplanan şikayetler artsa da operatörler bu konuda geri hamle yapmadı.

Taahhüt Bitene Yüzde 300’e Varan Zam

Taahhüt bittiği için tarife yenilemek zorunda kalan tüketiciler, karşılarında yüzde 200 ile 300 arasında artan fiyatlarla karşılaştı. Tepki çeken bu duruma karşı üstelik yapılabilecek herhangi bir şey yok. Son ayda 162 TL ödeyen bir müşteri, yenileme sözleşmesi için 640 TL’lik bir bedelin kendisine çıkarıldığını söyledi. Yüzde 294 oranına vatan bu zam operatörler için fahiş zam ve ücret iddialarını gündeme getirdi. Türkiye’de hizmet veren operatörlerin hemen hemen hepsinde yaşanan bu soruna karşı tüketiciler hükümetten yeni bir düzenleme bekliyor. Taahhütler eskiden 24 aylık yapılırken şu anda bu süre de 12 aya çekilmiş durumda.

Maliyetlere Göre Fiyatlandırma Yapılıyor

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda ise operatörlerin gelecek maliyetlere göre hesaplama yaparak fiyat belirlediği bu nedenle de ücretlerin yüksek oranda artış kaydettiğini belirtiyor.