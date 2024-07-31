Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksiti için ödeme süresi 31 Temmuz olarak açıklanmıştı. Bugün gün sonuna kadar yapılacak ödemeler ile taksit tutarı kadar ödeme ile borç kapatılabilecek. Ancak bugün ödeme yapılmaması halinde araç sahipleri için cezalı ödeme tutarları geçerli olacak.

MTV Ödenmezse Ne Olur, Gecikme Faizi Ne Kadar 2024?

Motorlu taşıtlar vergisi MTV ödenmezse her ay borca faiz uygulanır. Bu nedenle de ödenecek tutar her ay artar. 2024 yılı itibariyle vergi dairesi tarafından MTV borcuna aylık yüzde 1,4 oranında gecikme faizi ekleniyor. Ayrıca MTV ödemesi olmadan araç muayenelerinin yapılması, araç satışının gerçekleştirilmesi de mümkün değil. Bu nedenle şu anda ödenemeyen MTV’lerin iptal edilmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi faizle artan MTV’ler ileri tarihlerde ya da en geç araç muayenesi geldiğinde zamlı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

2024 MTV Ücretleri

MTV için araçların yaşı ve motor özelliklerine göre tarifeler belirlenmiş durumda. 2024 MTV ücretleri şöyle;

01.01.2018 sonrasında tescil edilmiş araçların MTV tutarları:

1-3 yaş araçlarda:

0-1300 cc aralığı: 3.359 TL

1301-1600 cc aralığı: 5.851 TL

1601-1800 cc aralığı: 10.342 TL

1801-2000 cc aralığı: 16.296 TL

4-6 yaş araçlarda:

0-1300 cc aralığı: 2.343 TL

1301-1600 cc aralığı: 4.387 TL

1601-1800 cc aralığı: 8.078 TL

1801-2000 cc aralığı: 12.546 TL

7-11 yaş araçlarda:

0-1300 cc aralığı: 1.308 TL

1301-1600 cc aralığı: 2.544 TL

1601-1800 cc aralığı: 4.758 TL

1801-2000 cc aralığı: 7.374 TL

01.01.2018 sonrasında tescil edilmiş araçların MTV tutarları:

0-1300 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 180.600’ü aşmayanlar: 3.359 TL

Matrahı 180.600 – 316.400 TL arasında olanlar: 3.692 TL

Matrahı 316.400’ü aşanlar: 4.032 TL

1301-1600 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 180.600’ü aşmayanlar: 5.85

Matrahı 180.600 – 316.400 TL arasında olanlar: 6.439 TL

Matrahı 316.400’ü aşanlar: 7.026 TL

1601-1800 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 452.800’ü aşmayanlar: 11.374 TL

Matrahı 452.800’ü aşanlar: 12.413 TL

1801-2000 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda: