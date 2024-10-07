Türkiye’de yılbaşı itibairyle resmi ödeme ve vergilere yeniden değerleme oranı kapsamında artış yapılıyor. Bu oranlarda Vergi Usul Kanunu baz alınırken yeni yıl itibariyle geçerli olacak zamlar da merak edilmeye başlandı. OVP ve resmi rakamlar doğrultusunda Türkiye’de artışların yüzde 44 oranında yapılması bekleniyor. Bu da 2025’te pek çok alanda çok yüksek oranda artış yapılmasına neden olacak.

Değerleme Oranı 2023’te Zirve Yapmıştı

2023 yılında en yüksek artış seviyesi yaşanmıştı. Yeniden değerleme oranı 2023 yılında yüzde 122,93 olarak uygulanmıştı. Bu da her alanda yükseliş yaşanmasına yol açtı. 2024 yılında ise yüzde 58,46 üzerinden yapılan artışlar, resmi ödemelerin ve vergi, trafik cezası gibi ücretlerin taban yapmasına neden olmuştu. 2025 yılında son 2 yıla göre çok yüksek oranda artış yapılması beklenmiyor. Ancak yüksek rakamlara ulaşıldığından dolayı yüzde 30 oranındaki bir artış dahi ciddi yükseliş yaşanmasına yol açıyor. 3 Kasım’da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon iel bu konudaki sn veriler de ortaya çıkacak. Yeniden değerleme oranı için öngörüler yüzde 44 seviyesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uygun oran belirlenmezse, Türkiye’de 2025 yılı da zor geçecek.

Hangi Ücretler Artacak?

Yüzde 44 oranında artış kaydedecek alanlar kalem kalem hesaplandı. Buna göre aşağıdaki tüm alanlardaki ücretlere 2025 yılında yüzde 44 oranında zam gelecek. Bu kapsamda 1000 TL’lik bir ücret 440 TL’lik zam ile 1440 TL olacak. İşte zamlanacak o ödemeler;