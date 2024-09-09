Türkiye’nin ünlü e-ticaret platformlarından birisi olan N11 için satış kararı oldu. Tüm haklarının Getir’e ait olduğu şirket için satış kararı alındı. Bu karar doğrultusunda N11 için yeni bir dönem başlamış oldu. Yeniden yapılandırma sürecine giren Getir ve N11 için bundan sonraki süreçte yeni hamleler yapılacak.

N11’i Hangi Şirket Satın Aldı?

N11 Borancılı Teknoloji tarafından satın alındı. Haziran 2023 tarihinde Getir tarafından satın alınmasına rağmen kısa sürede satış kararı alınması nedeniyle N11 ve Getir arasındaki bu ilişki de dikkat çekti. Getir satın alması sonrasında atağa geçmesi beklenen şirket beklentilerin altında kalan bir performans sergilemişti.

Yeni satış ve devir işlemleri sonrasında “Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi Getir’den çıktı. Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi’nin doğrudan pay sahipliği oranı %100’den %0’a düştü.” denildi. Şirketin yeni sahibi Borancılı Teknoloji A.Ş. oldu.

Borancılı Teknoloji Kimin?

N11’i satın alan Borancılı Teknoloji’nin kime ait olduğu da merak ediliyor. Şirketin kurucusu ve sahibi Serkan Borançılı. Aynı isim, Getir’in kurucu ortakları arasında yer alıyor. Bu bakımdan şirket içerisinde yapılan bir anlaşma kapsamında N11’in el değiştirdiği düşünülüyor. Zira daha önce de Getir benzer bir satışa imza atmıştı. Kuzeyden su markasına sahip olan Getir, bu markasını Getir kurucu ortağı Tuncay Tütek’e devretmişti.