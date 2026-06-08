Altın Yükselecek mi Düşecek mi? Altın Fiyatlarında Büyük Oyun Deşifre Oldu!

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Para ve emtia piyasaları, kritik ekonomik verilerin açıklanacağı hareketli bir haftaya girdi; İsrail 'in İran 'a yönelik askeri hamleleri, Brent petrol 'ün yüzde 4,5 artışla 100 dolar sınırına dayanmasına neden oldu, ancak altın ve gümüşde sert geri çekilmeler görüldü.

'in 'a yönelik askeri hamleleri, 'ün yüzde 4,5 artışla 100 dolar sınırına dayanmasına neden oldu, ancak altın ve gümüşde sert geri çekilmeler görüldü. Finans analisti İslam Memiş , altın ve gümüşdeki düşüşün ABD'deki güçlü tarım dışı istihdam verilerinin etkisiyle yaşandığını belirtti ve bu durumun yatırımcılar için bir toplama fırsatı sunduğunu ifade etti.

, altın ve gümüşdeki düşüşün ABD'deki güçlü tarım dışı istihdam verilerinin etkisiyle yaşandığını belirtti ve bu durumun yatırımcılar için bir toplama fırsatı sunduğunu ifade etti. Hafta boyunca açıklanacak önemli ekonomik veriler arasında ABD'nin enflasyon verileri, TCMB ve ECB faiz kararları yer almakta; Memiş, altının oynak bir seyir izleyeceğini ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Para ve emtia piyasaları, kritik ekonomik verilerin açıklanacağı yılın en hareketli haftalarından birine giriş yaptı. Hafta sonu Ortadoğu’da İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri hamleler, haftanın ilk açılış gününde büyük hareketliliğe neden oldu. Brent petrolün bir gecede yüzde 4,5 fırlayarak 100 dolar sınırına dayanması piyasalarda şok etkisi yaratırken güvenli liman olarak bilinen altın ve gümüş cephesinde yaşanan sert geri çekilmeler kafalarda soru işaretleri yarattı.

Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki durumu deşifre ederek yatırımcıları manipülasyonlara karşı uyardı. Yaptığı değerlendirme ile akıllardaki “Altın yükselecek mi düşecek mi?” sorularının yanıtını veren İslam Memiş, akıllardaki soruları giderdi.

Petrol Fırlarken Altın Neden Düştü?

Yatırımcıların en çok merak ettiği “Altın ve gümüş neden düştü” sorusuna açıklık getiren İslam Memiş, bu durumun tamamen ABD kaynaklı olduğunu söyledi. ABD’de beklentilerin çok üzerinde gelen tarım dışı istihdam verilerinin küresel nakit akışını anlık olarak değiştirdiğini ifade eden Memiş, “İstihdam verisinin güçlü gelmesiyle birlikte küresel likidite hızla para piyasası fonlarına kaydı. Bu büyük fon transferi, emtia ve gümüş piyasasında teknik bir satış baskısı yarattı. Ancak bu düşüşler kalıcı değil; aksine hem küçük yatırımcı hem de rezervlerini güçlendirmek isteyen dünya merkez bankaları için muhteşem bir toplama fırsatıdır.” dedi.

Memiş değerlendirmesinin devamında hafta boyunca yaşanacak ve dikkat edilmesi gereken ekonomik takvimi de aktardı. Buna göre;

Çarşamba: ABD enflasyon verileri açıklanacak.

Perşembe günü: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını duyuracak. ABD işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE verileri açıklanacak.

Cuma günü: Almanya’nın ÜFE verileri açıklanacak.

Altın Yükselecek mi? Altına Karşı Ne Yapılmalı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik “Netanyahu’nun dediği değil, benim dediğim olacak. Anlaşmaya uymak zorunda” çıkışına vurgu yapan İslam Memiş, hafta boyunca altının oynak bir seyir takip edeceğini ve bu nedenle yatırımcıların dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Altının yükselişine de işaret eden Memiş, panik satışları yerine altına güvenilmesi gerektiğinin altını çizdi.