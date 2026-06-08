3 Milyon TL’nin Faiz Getirisi Memur Maaşını Solladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sürdürdüğü sıkı para politikası ve bankalar arasındaki mevduat rekabeti, mevduat faiz oranlarını yüzde 47 düzeyine taşıdı. Ekonomistler, bu yükselişin temel nedenlerini para politikasındaki sıkılaşma ve likidite yönetimi olarak açıklarken bankalar arası rekabetin de faizleri yukarı çeken bir etken haline geldiğini vurguluyor.

32 GÜNDE MEMUR MAAŞINDAN FAZLA KAZANÇ

Yapılan hesaplamalar, 3 milyon TL’lik birikimi vadeli mevduatta değerlendiren bir yatırımcının 32 günlük sürede 78 bin TL ile 95 bin TL arasında net getiri elde edebildiğini gösteriyor. Bu rakam, kamu çalışanlarının en alt basamağındaki net maaş olan 61 bin 890 TL’nin belirgin biçimde üzerinde kalıyor.

BANKADAN BANKAYA DEĞİŞİYOR

Uygulanan faiz oranları bankaya göre yüzde 36 ile yüzde 47 arasında değişiyor. En düşük oranlı bankalarda dahi 32 günlük kazancın taban memur maaşını aştığı dikkat çekiyor. Yüksek faiz sunan bankalarda ise aylık getiri 90 bin TL bandının üzerine çıkabiliyor.

VADELİ MEVDUAT TEKRAR CAZİP HALDE

Söz konusu gelişme, özellikle yüksek birikimi bulunan yatırımcılar arasında vadeli mevduata olan ilgiyi yeniden artırmış durumda. Uzmanlar, faiz ortamının bu seyrini koruması halinde tasarrufların banka mevduatına yöneliminin süreceğini değerlendiriyor.