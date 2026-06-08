Ziraat Bankası Hacklendi mi? Hesaplardan 2 Milyona Kadar Para Çekildi İddiası!

Bu sabah ülkenin farklı şehrindeki Ziraat Bankası müşterileri, kredi kartı hesaplarından 1 milyon TL tutarında işlem gerçekleştirileceğini bildiren ve doğrulama şifresi içeren mesajlar aldı. Mesajların doğrudan banka tarafından gönderilmiş görünmesi, kullanıcılar arasında büyük tedirginliğe yol açtı.
MÜŞTERİLER PANİK OLDU
Para çekimine ilişkin SMS alan vatandaşlar, hesaplarını kontrol etmek için yoğun biçimde bankayı aramaya ve mobil uygulamayı açmaya çalıştı. Yapılan kontrollerde ise söz konusu işlemlerin hiçbirinin gerçekleşmediği görüldü. Bu durum, kaygıları bir ölçüde yatıştırsa da sorunun kaynağına ilişkin soru işaretleri varlığını sürdürüyor.
SMS SİSTEMİ HEDEF ALINMIŞ OLABİLİR
Yaşanan gelişmenin ardından sosyal medyada Ziraat Bankası’nın SMS gönderim altyapısının siber saldırıya maruz kaldığı yönünde iddialar gündeme geldi. Bu senaryoya göre bankanın ana sistemleri, müşteri verileri ve hesap bakiyeleri güvende olmaya devam ediyor; ancak mesaj gönderme katmanında bir güvenlik açığı oluşmuş olabilir.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Haberin yayımlandığı saatler itibarıyla Ziraat Bankası, yaşanan olaya ilişkin kamuoyunu bilgilendiren herhangi bir resmi açıklama yapmamıştı. Müşteriler bankanın konuyla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyor.