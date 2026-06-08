Ziraat Bankası Hacklendi mi? Hesaplardan 2 Milyona Kadar Para Çekildi İddiası!

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Ziraat Bankası müşterilerine, kredi kartı hesaplarından 1 milyon TL tutarında işlem yapılacağına dair mesajlar gönderildi.

müşterilerine, kredi kartı hesaplarından 1 milyon TL tutarında işlem yapılacağına dair mesajlar gönderildi. Mesajların bankadan geldiği izlenimi, müşteriler arasında paniğe yol açtı ve hesap kontrolü için yoğun aramalar yapıldı.

Yapılan kontrollerde, belirtilen işlemlerin gerçekleşmediği görüldü, ancak sorunun kaynağı hakkında belirsizlikler devam etti.

Sosyal medyada, Ziraat Bankası ’nın SMS gönderim altyapısının siber saldırıya uğramış olabileceği iddiaları ortaya atıldı.

’nın SMS gönderim altyapısının siber saldırıya uğramış olabileceği iddiaları ortaya atıldı. Haberin yayımlandığı saatlerde, Ziraat Bankası’ndan resmi bir açıklama yapılmamış olup, müşteriler açıklama beklemektedir.

Bu sabah ülkenin farklı şehrindeki Ziraat Bankası müşterileri, kredi kartı hesaplarından 1 milyon TL tutarında işlem gerçekleştirileceğini bildiren ve doğrulama şifresi içeren mesajlar aldı. Mesajların doğrudan banka tarafından gönderilmiş görünmesi, kullanıcılar arasında büyük tedirginliğe yol açtı.

MÜŞTERİLER PANİK OLDU

Para çekimine ilişkin SMS alan vatandaşlar, hesaplarını kontrol etmek için yoğun biçimde bankayı aramaya ve mobil uygulamayı açmaya çalıştı. Yapılan kontrollerde ise söz konusu işlemlerin hiçbirinin gerçekleşmediği görüldü. Bu durum, kaygıları bir ölçüde yatıştırsa da sorunun kaynağına ilişkin soru işaretleri varlığını sürdürüyor.

SMS SİSTEMİ HEDEF ALINMIŞ OLABİLİR

Yaşanan gelişmenin ardından sosyal medyada Ziraat Bankası’nın SMS gönderim altyapısının siber saldırıya maruz kaldığı yönünde iddialar gündeme geldi. Bu senaryoya göre bankanın ana sistemleri, müşteri verileri ve hesap bakiyeleri güvende olmaya devam ediyor; ancak mesaj gönderme katmanında bir güvenlik açığı oluşmuş olabilir.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Haberin yayımlandığı saatler itibarıyla Ziraat Bankası, yaşanan olaya ilişkin kamuoyunu bilgilendiren herhangi bir resmi açıklama yapmamıştı. Müşteriler bankanın konuyla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyor.