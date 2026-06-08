Aziz Yıldırım’ın Transfer Listesinde Kimler Var? Teknik Direktör Kim Olacak?

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Aziz Yıldırım , Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 17 bin 245 oy alarak yeniden başkan seçilmiştir.

, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 17 bin 245 oy alarak yeniden başkan seçilmiştir. Yıldırım, transfer listesinde Vedat Muriqi , Serhou Guirassy ve Alejandro Grimaldo gibi oyuncuları öne çıkarmıştır.

, ve gibi oyuncuları öne çıkarmıştır. Taraftar, yeni teknik direktörün kim olacağını merak ederken, kulislerde Aykut Kocaman isminin geçmesi dikkat çekmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda beyaz pusulayla yarışan rakibi Hakan Safi’yi geride bırakarak 17 bin 245 oyla rekor kırıp yeniden sarı-lacivertlilerin patronu olan Aziz Yıldırım koltuğa oturdu. Milyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe’nin hangi oyunculara yöneleceği, teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor. 8 yıldan beri istediği mutlu sona ulaşamayan Sarı Lacivertli takımda Aziz Yıldırım’ın transfer listesi netlik kazanmaya başladı.

İşte Aziz Yıldırım’ın Transfer Listesi

Seçim öncesi vaat ettiği hücum hattı için sözünü tutan Aziz Yıldırım’ın ilk hamlesi iki santrfor olacak. Vedat Muriqi için Mallorca kulübünün kapısını çalan sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin 18 milyon euro bandındaki katı bonservis talebini 15.5 milyon euro seviyesine çekti. 32 yaşındaki oyuncu, 37 maçta 23 gol atmıştı. Mallorca’nın küme düşmesi, transfer şartlarının Fenerbahçe için daha kolay olmasını sağladı.

Borussia Dortmund forması giyen ve güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Serhou Guirassy bir diğer transfer. Şampiyonlar Ligi’nde attığı 13 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Guirasssy, 30 yaşında ve yeni teklife evet dedi.

Sol Beke Alejandro Grimaldo

Sol bek için ise listedeki ilk isim Bayer Leverkusen’de forma giyen Alejandro Grimaldo. 1 yıllık daha sözleşmesi olan oyuncu, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. 30 yaşında olması nedeniyle taraftarın tepki gösterdiği transferlerden birisi olan Grimaldo, geçtiğimiz sezon 46 maçta 14 gol 12 asistlik performansa imza atmıştı.

Aziz Yıldırım’ın transfer listesinde şu anda 3 isim yer alırken taraftar teknik direktörün de açıklanmasını bekliyor. Kulislerde ise Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olacağı yönünde haberler konuşuluyor.