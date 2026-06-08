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Safi’nin Mbappe Taklidi Pahalıya mı Patladı? Fenerbahçe’de Seçim Sonrası Gündem Yaratan Yorum!

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulun ardından başkanlığı yeniden kazanan Aziz Yıldırım'ın galibiyeti, kampanya döneminin en tartışmalı anlarından birini tekrar gündeme taşıdı. Hakan Safi'nin Yıldırım'ın "Mbappe" telaffuzuyla alay ettiği iddia edilen konuşması tekrar konuşulurken, kongre üyeleri sandık sonucunu bu üsluba verilen yanıt olarak değerlendirdi.

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Eklenme 08.06.2026 - 18:24
Güncellenme 08.06.2026 - 21:05
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Fenerbahçe’de uzun süredir beklenen olağanüstü seçimli genel kurul tamamlandı ve başkanlık yarışını Aziz Yıldırım kazandı. Sonuçların netleşmesiyle birlikte seçim kampanyasında yaşanan gerginlikler de yeniden gündeme geldi. Özellikle Hakan Safi’nin Yıldırım’a yönelik sert eleştiriler içerdiği öne sürülen açıklamaları, sosyal medyada hızla yeniden dolaşıma girdi.  

MBAPPE ÇIKIŞI YENİDEN GÜNDEMDE

Tartışmanın odağında, Safi’nin kampanya sürecinde Aziz Yıldırım’ın transfer açıklamalarını değerlendirirken Mbappe ismini telaffuz edişiyle alay ettiği ileri sürülen konuşmalar yer aldı. Söz konusu görüntüler o dönemde de Fenerbahçe camia­sında ciddi bir infiale yol açmıştı. Yıldırım destekçileri bu söylemleri gereksiz alaycı ve saygısız bulduklarını dile getirmişti.

“SANDIK KONUŞTU” YORUMLARI

Aziz Yıldırım’ın seçimi büyük bir oy farkıyla kazanmasının ardından kongre kulislerinde dikkat çekici değerlendirmeler yapıldı. Bir kesim, seçim sürecinde Yıldırım’a yönelik kullanılan alaycı dilin ve sert söylemlerin seçmen nezdinde karşılık bulmadığını savunarak sandık sonucunu bu tutuma verilmiş bir yanıt olarak yorumladı. Söz konusu görüş, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

SAFİ TEBRİK ETTİ

Seçim sonuçlarının ardından Hakan Safi, Aziz Yıldırım’ı tebrik ettiğini açıkladı. Ancak kampanya döneminin polemikli görüntüleri gündemden düşmedi; camianın büyük bölümü tartışmalı açıklamaları seçim yenilgisinin sembolik bir özeti olarak değerlendirmeye devam etti.

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