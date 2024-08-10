Ticaret Bakanlığı e-ticarette yepyeni bir dönemi başlatacak. 1 Ocak 2026 olarak açıklanan yeni dönem itibariyle iade edilen kargoların ücreti satıcılar yerine tüketicilerden karşılanacak. Böylece keyfi iadeler, satıcıların yaşadığı mağduriyet ve zararlar ortadan kaldırılacak. Türkiye’de geçerli olacak yeni düzenleme Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girdi 1 Ocak 2026 e-ticarette yeni bir dönem başlatacak.

İade Kargo Bedellerine Düzenleme Geliyor

Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çalışmasını tamamladı. E-ticaret ile online alanda yeni bir dönemin başladığı ve düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı yazılı açıklama ile alınan kararları şöyle duyurdu;

e-Ticaretin artan hacmi ve önemi, artan e-ithalat ile beraber kalitesiz ve güvensiz ürünlerden kaynaklı ilave belirsizliklerin olması nedenleriyle tüketicilerimizin mağduriyetini engellemek adına düzenlemelerimizi titizlikle devam ettirmekteyiz. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinde satıcılar ile tüketiciler arasında adil bir dengenin sağlanması ve tüketicilerimizin evrensel standartlarda korunması hedefi ile düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz düzenlemeyle öngörülen değişikliklerin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır.

1 Ocak 2026 sonrasında online ticarette satın alınan ve iade edilmek istenen ürünler için kargo ücretleri satıcılardan alınmayacak. Düşük kar marjlarıyla çalışan ve kazanç elde etmek isteyen üreticiler için bu durum büyük destek gördü. Üreticilerin karşıladığı kargo ücretlerinde iade yaşanması halinde 2 kere kargo ücreti ödenmiş oluyordu. Böylece iade olsa da sadece kargo ücreti kadar zarar yaşanmış olacak.