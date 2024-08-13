Yeni haftaya hızlı ve güçlü giriş yapan altında beklentiler her zamanki gibi yüksek. Yüksek giriş sonrasında kar alımları ile desteklenen altında beklentiler yukarı yönde olsa da ABD enflasyon verileri fiyatlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuş durumda. Peki ons altın fiyatları için beklentiler hangi yönde? İşte uzman değerlendirmeler…

Ons Altın Fiyatları Yükselebilir!

Uzmanlara göre ons altın fiyatları için ABD enflasyon verileri ve FED’in faiz kararı önemli bir etken olacak. Enflasyon verilerinin yumuşak gelmesi ve faiz indirimine gidilmesi halinde altın fiyatlarında yükselişi tetikleyecek. Uzmanlara göre bu iki senaryo sonrasında altın fiyatlarında 2500 dolar seviyeleri test edilmeye başlanacak. 13 Ağustos itibariyle altın fiyatları ise şöyle;