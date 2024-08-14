Türkiye’de Merkez Bankası’nın faiz kararı değişti. Bu değişiklik sonrasında arttırılan faiz ile birlikte Türkiye’de yeni bir ekonomi politikası başlatıldı. Ancak yüksek faizin kalıcı olması beklenmiyor. Bu nedenle de Türkiye’de faiz indirim tarihi ne olacak sorusu gündeme geldi. Bu konuyla ilgili yeni değerlendirme Akademisyen Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, Türkiye’de faiz indiriminin ne zaman başlayacağını açıkladı.

Türkiye’de Faiz İndirimi Ne Zaman Başlayacak?

Akademisyen Demirtaş’ın açıklamalarına göre Türkiye’de faiz indirimi sonbahar itibariyle başlayacak. Yüzde 50’de sabit tutulan politika faizi için Kasım ayına kadar bir değişiklik beklenmiyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından yapılan açıklamalarda yıl sonu enflasyon tahmini değiştirilmedi ve fiyat istikrarına vurgu yapıldı.

Ancak Akademisyen Özgür Demirtaş’ın yeni değerlendirmesinde faiz indiriminin sonbahar itibariyle mecburi olarak yapılacağını söyledi. Demirtaş’ın mevcut ekonomi politikasını “Boş Vites” olarak değerlendirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Demirtaş’ın açıklamaları şöyle;

“Türkiye Sonbaharda Faiz İNDİRMEK durumunda kalacak. TL aşırı derecede değerli. Ülke aşırı derecede pahalı. Dolar/TL’nin stabil kalması sayesinde yabancılar Dolar bazında %50 kazandı. Uzun vadeye dönen yatırım çok az. Nas Ekonomi Politikasının BEDELİNİ hepimizi kahreden yüksek faiz ile ödüyoruz. Bu faiz inmeli diye uman milyonlar var haklı olarak. Yani ideolojik olarak Ultra Düşük Faiz, Korkunç Yüksek Faiz doğurdu. Yapısal reformlarla desteklenmeyen Yüksek faiz sadece yabancıya extra Carry Trade geliri oluyor. Yüksek faiz belasını doğuran ideolojik ultra Düşük Faiz Politikası ülkeyi yaktı. Şimdi Sonbaharda Faiz inişleri sarsılan ekonomi için şart koşulacak. Dolar/TL bırakılmalı. Türkiye bu kadar pahalı kalmaya devam edemez. Ama en önemlisi Yapısal Reformlar yapılmadan yukarıda bahsedilen para politikası hep boş vites oluyor.