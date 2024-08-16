Türkiye ekonomisine yaptığı yorumlar ile gündem olmaya devam eden Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye’nin ekonomik alanda yapmak istediklerini ve yapması gerekenleri net bir şekilde tane tane anlattı. Sosyal medya paylaşımı büyük ilgi gören Demirtaş, dolardan asgari ücrete, ihracattan enflasyona kadar kapsamlı değerlendirmesi gündem oldu.

İşte Demirtaş’ın Türkiye Ekonomisi Hakkındaki Değerlendirmesi

Türkiye’nin ekonomide yapmaya çalıştıklarını 5 maddede bir araya getiren Demirtaş, Dolar/TL’nin baskılandığını, ücretlerin baskılandığını, ihracat ve turizmin dar boğaza sokulduğunu, Türkiye’nin Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelerden daha pahalı hale getirildiğini ve enflasyonun hemen düşürülmeye çalıştığını söyledi. Bu 5 maddeyi “Buna can dayanmaz…” diyerek özetleyen Özgür Demirtaş, böyle bir politikanın da Türkiye’de istenen sonuçları vermeyeceğini ifade etti. Özgür Demirtaş Türkiye’nin ekonomik alanda yapması gerekenleri ise şöyle anlattı;

1) Dolar/TL’yi hızlı bir şekilde 38’e bırakıp

2) Asgari ücrete baskıyı biraz azaltıp

3) İhracat ve turizm üzerindeki baskıyı azaltıp

4) Türkiye’yi çok ucuz olmasa da pahalı olmaktan çıkarıp

5) Enflasyon hedefini 2026’ya yaymak

6) Faizlerin Kasım-Aralık ayında sembolik de olsa indirilmesi

7) Swap piyasalarının tamamen açılması

8) Dövizin tamamen serbest bırakılması

9) Yarı-demir-perde gerisi ülke olmaktan vazgeçilmesi

10) Hiçbir zaman yapılmayan yapısal reformların yapılması”

Bunların yapılmaması halinde durumdan en çok vatandaşın zarar göreceğini söyleyen Demirtaş, “Aksi takdirde, halk bu plana isyan edecektir ve plan çalışmadan ortadan ikiye ayrılacaktır.” dedi.