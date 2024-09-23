2024 yılında emekli olacakların yüzde 30’a varan daha fazla maaş alacağının ortaya çıkması, emeklilik taleplerini hızlandırdı. Emekliliği gelen vatandaşlara tek tek emeklilik dilekçelerini vermeye başladı. Ancak gündemde yaşanan bu hareketlilik sonrasında önemli bir uyarı SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan geldi. Özgür Erdursun yaptığı açıklamada eksik günlere dikkat çekerek emekliliklerin iptal edilebileceğini söyledi.

Özgür Erdursun Emeklilik Dilekçesi Verenleri Böyle Uyardı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Özgür Erdursun, kimlerin emekliliğinin iptal olacağını tek tek anlattı. İşte emeklilik dilekçesi verenlerin dikkat etmesi gereken detaylar;