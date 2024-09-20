Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı faiz kararını açıkladı. Faiz yüzde 50 baz puanda sabit bırakılırken bir değişiklik yapılmadı. Bu karar sonrasında bankaların mevduat faizlerindeki son durum da ortaya çıktı. 32 gün vadeli hesapta 500 bin TL’sini tutan bir kişinin aylık getirisi ne kadar oldu? En çok mevduat faizi veren banka hangisi? İşte merak edilenler…

İşte 500 Bin TL’nin Getirisi

Eylül 2024 faiz kararı sonrasında en yüksek faiz oranı yüzde 54 ile TEB oldu. En düşük faiz oranı ise yüzde 20 ile Şekerbank oldu. İşte 500 bin TL’nin banka banka aylık getirisi…