Emekli olan vatandaşların bankalardan aldıkları emekli maaşlarında 3 yıllık maaş alma sözüne promosyon ödemesi yapılıyor. Son dönemlerde özel kampanyalarla birlikte artış kaydeden promosyonlarda uzmanlardan yeni uyarı geldi. Öyle ki 2025 yılında emekli maaş zammıyla birlikte promosyonlarda da doğrudan bir artış olacak. Bu nedenle mağduriyet yaşamak istemeyen emeklilerin 2025 yılında sözleşme yapması öneriliyor. Mali Müşavir Emin Yılmaz tarafından yapılan açıklamalarda yüksek promosyonlara yönelik bilgi paylaşıldı

2025 Banka Promosyonlarında Rekor Artış Bekleniyor

Yeni yıl itibariyle tüm emeklilerin maaşlarında artış yaşanacak. 2025’e girilmesiyle birlikte promosyonlarda da doğrudan artış yapılacak. Emekli maaşı alan vatandaşlar şu anda 24 bin TL’ye varan promosyon alırken yeni zamlı maaşlar ile bu rakamlar 30 bin seviyesine kadar çıkacak. Bankalar daha fazla müşteri kazanabilmek adına promosyonlarında özel kampanya hazırlıklarına şimdiden başlamış durumda.

Maaşlara Göre Banka Promosyonlarını Açıkladı

Yeni yıldaki artışlara dikkat çeken Yılmaz, şu anda maaş miktarlarına göre alınabilecek promosyonları da tek tek duyurdu.

Emekli maaşınız 10 bin lira ise promosyonunuz 6 bin 250 lira

Emekli maaşınız 10 bin TL ile 15 bin TL arasında ise promosyonunuz 10 bin lira

Emekli maaşınız 15 bin TL ile 20 bin TL arasında ise promosyonunuz 12 bin 500 lira

Emekli maaşınız 20 bin liradan fazla ise promosyonunuz 24 bin lira

Yeni zamlı emekli maaşları sonrasında promosyon artışlarına yönelik oran da paylaşan Yılmaz, “Burada yüzde 12 ile yüzde 19 arasında bir zam varsa burada bulunan az evvel anlattığımız promosyonlara da yine yüzde 20’ye varan bir artış olacağını söyleyebiliriz” diyerek emekli vatandaşları konuyla ilgili bilgilendirdi.