Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bugün yaptığı duyuru ile 13 banka ile özel emekli protokolün imzalandığını duyurdu. Daha önce hayata geçen emekli indirim ve avantajlarının kapsamının genişletileceği ifade edildi. Türkiye’nin önde gelen 13 bankasının dahil olduğu yeni protokol, emekliler için daha fazla indirim ve avantaj sunacak.

SGK Emekli Protokolü Nedir?

Emekli Protokolü, Türkiye’deki emekli vatandaşlara indirimli ve avantajlı hizmetlerin sunulması için yapılan bir sözleşmedir. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan protokollerin ardından özel sektör ile benzer protokoller yapılarak hizmetlerin kapsamının genişletilmesi hedeflenmektedir.

Emekli Protokolü Avantajları Neler?

İmzalanan yeni emekli protokolü ile emeklilere pek çok farklı avantaj ve hizmet indirimleri sunulacak. Protokol kapsamında olan yeni indirim ve avantajlar tek tek açıklanmazken emekli vatandaşların emekliler.gov.tr adresi üzerinden güncel kampanya ve avantajları takip edebileceği ifade edildi. Şu anda ilgili sayfada “2024 Emekliler Yılı bankalarla yapılan protokol kapsamında Emeklilerimize özel tanımlanacak olan indirim ve ayrıcalıklar bankaların web sitelerinde duyurulacaktır.” denilirken kısa süre içerisinde dahil olan 13 bankanın yeni kampanyalarını tanımlaması bekleniyor.

Emekli Protokolünü İmzalayan 13 Banka

İşte emekli protokolünü imzalayan bankalar şöyle;